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В ВОЗ сравнили последствия COVID-19 с чумой и оспой

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Последствия чумы и оспы не будут схожи с COVID-19, надеется представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на исследование организации.

«Там (в исследовании — прим. «Ленты.ру») очень много разных вещей, которые мы еще не понимаем, как вирус поразил организм и что остается из этого, насколько глубоко усугубление хронических заболеваний, которые было возможно купировать одним подходом», — добавила Вуйнович.

Она уточнила, что состояние после ковидного заболевания называется Long COVID. По ее словам, ВОЗ проводит клинические исследования постковидного синдрома, основываясь на опыте врачей со всего мира.

Ранее врач, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Шишкин раскрыл опасные проявления постковидного синдрома. Переболевшие страдают артериальной гипертнезией, тремором рук как при паркинсоне и болями в мышцах.

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