Врач назвал опасные проявления постковидного синдрома

Постковидный синдром может тяжело протекать даже у тех, кто перенес инфекцию в легкой форме, рассказал врач-ревматолог, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Шишкин. Его слова передает РИА Новости.

«[Пациенты] говорят об аутоиммунном следе после COVID-19. Есть пациенты с артериальной гипертензией, тремором рук как при паркинсонизме. По мере лечения это проходит, что указывает на фактор стресса», — заявил врач.

Некоторые, по его словам, также отмечают боли в мышцах, суставах, что затягивается надолго. «Несколько раз возникал тромбоз глубоких вен на фоне ковида, в том числе и от неправильного лечения», — добавил Шишкин.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой. Биолог заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране ближайшие два месяца будет зависеть от погоды.