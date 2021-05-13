Биолог назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19

Рассчитывать на снижение заболеваемости коронавирусом можно будет после того, как вакцинацию пройдут 30 процентов населения. Такое условие назвала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости.

По ее словам, в США заболеваемость пошла на спад, потому что там намного больше вакцинированных, чем в России — более 50 процентов.

Баранова указала, что есть мнения, согласно которым заболеваемость пойдет на спад после вакцинации 50-70 процентов населения.

Ранее Баранова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России связана с погодой. По ее словам, если будет пасмурно и дождливо, то люди будут собираться по домам и в помещениях, что поспособствует большему распространению инфекции. В сухую и жаркую погоду передача снизится.