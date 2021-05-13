Россия
 
Последние новости
Россиян предупредили о небывалой жаре в ближайшие дни
Журналистка сравнила еду из «Макдоналдса» и «Бургер Кинга» и назвала победителя
Иранца-гея обезглавили его братья
Российского подростка задержали из-за фейка о готовящемся теракте в школе
Украина насчитала 407 тысяч участников войны в Донбассе
Россиянка съездила на Кубу и ужаснулась поведению соотечественников
Выпускник академии ФСБ получил четыре года за хищение из банка миллиарда рублей
Вывод денег из России признали самым выгодным в мире
Певица Валерия оценила заявление Прокловой о сексуальных домогательствах
Новости партнеров
Прослушать новость

Биолог назвала условие для снижения заболеваемости COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Рассчитывать на снижение заболеваемости коронавирусом можно будет после того, как вакцинацию пройдут 30 процентов населения. Такое условие назвала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА Новости.

По ее словам, в США заболеваемость пошла на спад, потому что там намного больше вакцинированных, чем в России — более 50 процентов.

Баранова указала, что есть мнения, согласно которым заболеваемость пойдет на спад после вакцинации 50-70 процентов населения.

Ранее Баранова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России связана с погодой. По ее словам, если будет пасмурно и дождливо, то люди будут собираться по домам и в помещениях, что поспособствует большему распространению инфекции. В сухую и жаркую погоду передача снизится.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Биолог связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой
Биолог описала «особо злобный» мутировавший вариант коронавируса
Биолог назвала причины «нейроковида» и «желудочного ковида»