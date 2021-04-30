Биолог назвала причины «нейроковида» и «желудочного ковида»

Возникновение у пациента «желудочного ковида», «нейроковида» и других проявлений коронавирусной инфекции зависит исключительно от особенностей его организма — коронавирус поражает те органы, с которыми уже есть проблемы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, биолог Анча Баранова.

Один и тот же вирус у одного человека вызовет поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а у другого — неврологические проблемы Биолог Анча Баранова

По словам Барановой, все работает по принципу «где тонко — там и рвется», и если у человека плохо работал кишечник еще до заражения коронавирусом, то вирус «атакует» ЖКТ.

При этом достаточно много людей, у которых нарушен гематоэнцефалический барьер, объяснила профессор. «Допустим, кто-то позагорал на пляже на солнце, перегрелся, голова заболела — это и есть небольшое нарушение барьера. И в это время еще подхватил ковид. В норме вирус бы в мозг не просочился, а в этом случае — высокая вероятность», — добавила она.

Баранова также отметила, что все симптомы и проявления болезни зависят от человека и обстоятельств, в которых случилось заражение. Самое главное, что коронавирус — не пульмонологическая болезнь, а может поражать все системы организма.

Ранее Баранова сообщила, что люди, перенесшие коронавирус в легкой форме или бессимптомно, могут столкнуться с нейропатологией.