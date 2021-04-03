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Названы три главных фактора риска при COVID-19

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

У перенесших коронавирус могут возникнуть неврологические проблемы, в частности поражения центральной нервной системы, которые связаны с тремя риска. Их назвала «Ленте.ру» руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова.

«Особое значение имеет сочетание COVID-19 и острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). У больных COVID-19, по-видимому, основное значение в развитии ОНМК имеет наличие сопутствующих факторов риска, в первую очередь сахарного диабета, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии», — сказала Боголепова.

Кроме того, по словам специалиста, тяжелое течение COVID-19 способствует возникновению провоспалительных изменений, нарушений свертываемости крови и поражению микрососудистого русла.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала о существовании небольшого процента людей, которые имеют генетическую предрасположенность к тяжелому течению коронавирусной инфекции. Анализы ДНК на такую предрасположенность в обычных лабораториях сделать сложно, однако если тестирование все же удалось пройти, то генетик сможет дать заключение по рискам тяжелого течения COVID-19.

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