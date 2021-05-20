В ВОЗ спрогнозировали подъем заболеваемости туберкулезом и ВИЧ на фоне пандемии

Число зараженных туберкулезом и ВИЧ, а также зарегистрированных случаев рака может существенно вырасти в России на фоне пандемии коронавируса. Это в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» спрогнозировала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«По опыту других программ — по туберкулезу, по ВИЧ, СПИД — во всех странах мы увидели, что снизилась диагностика. Из-за этого мы ожидаем, что будет расти количество случаев сейчас», — сказала она.

По ее словам, подъем заболеваемости этими инфекциями возникнет из-за высокой нагрузки на мировую систему здравоохранения и перебоев в оказании плановой медпомощи. «Ожидается какой-то рост, результат этой отложенной плановой помощи, которая была нужна в предыдущие полтора года», — добавила Вуйнович.

Ранее главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев говорил, что в 2021 году в стране может произойти новая эпидемия туберкулеза. Он отметил, что в группе риска находятся в том числе перенесшие COVID-19.