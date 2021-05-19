600 тысяч россиян с ВИЧ остались без медикаментов

В России только половина зарегистрированных пациентов с ВИЧ (45,7 процента) в 2020 году смогли получить антиретровирусную терапию — это 505 тысяч годовых курсов. Еще почти 600 тысяч человек остались без положенных им медикаментов, сообщает РБК со ссылкой на ежегодный доклад Коалиции по готовности к лечению (ITPCru), в котором проанализировала госзакупки необходимых при иммунодефиците препаратов.

Полученные цифры отличаются от официальных данных Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора. Согласно им, в прошлом году терапию проходили 605 тысяч граждан, это 53,2 процента от общего числа ВИЧ-положительных в стране. Разница в показателях связана с тем, что Коалиция не учитывала тех, кто начинал и потом прерывал лечение.

В 2020 году Минздрав потратил на закупку антиретровирусных лекарств 30,9 миллиарда рублей, что на два миллиарда больше, чем в 2019-м. Этими деньгами оплачено 85 процентов всех закупленных курсов. Еще десять процентов выкупили учреждения ФСИН. Из региональных бюджетов приобретено только четыре процента медикаментов.

В некоторых случаях пациенты жаловались на нехватку препаратов к концу года, но массового перебоя не было. Всего зафиксировано 358 обращений инфицированных граждан, 266 из них касались проблем в снабжении лекарствами и средствами диагностики. Годом ранее таких жалоб было 455. Больше всего сообщений было из Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей.

По официальным данным, в России насчитывается 1,1 миллиона жителей с ВИЧ.