Индия захотела удалить все упоминания об индийском штамме коронавируса

Индия захотела удалить из соцсетей все упоминания об индийском штамме коронавируса. Соответствующее письмо направило министерство электроники и информационных технологий Индии, сообщили РИА Новости источники в правительстве.

Власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с индийским штаммом COVID-19.

Также они призвали удалить все, что подразумевает существование этого штамма. В тексте письма уточняется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально не называла так ни один из вариантов коронавируса.

20 мая стало известно, что в России были выявлены случаи заражения индийским штаммом коронавируса. Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее в мае руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причина этого заключается в том, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.