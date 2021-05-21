Пилот погиб при крушении советского МиГ-21 в Индии

Пилот погиб при крушении советского МиГ-21 «Бизон» в Индии. Об этом сообщают Военно-воздушные силы (ВВС) страны в своем Twitter-аккаунте.

Согласно заявлению военных, авиакатастрофа произошла в четверг вечером в индийском штате Пенджаб. Пилот, командир эскадрильи скончался от полученных ранений. Причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Отмечается, что это уже третья авария с участием МиГ-21 с начала 2021 года в Индии.

Ранее сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил Белоруссии разбился во время взлета из аэропорта в Барановичах. Катастрофа произошла во время тренировочного полета. В кабине учебного-боевого самолета Як-130 находились два пилота. Сразу после взлета с аэродрома они обнаружили техническую неисправность машины и приняли решение увести ее от населенного пункта. «Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — заявили в минобороны страны.