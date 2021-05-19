Минобороны Белоруссии раскрыло подробности крушения военного самолета

Министерство обороны Белоруссии раскрыло подробности крушения военного самолета в районе аэропорта в Барановичах днем 19 мая, сообщает БЕЛТА.

По данным командования, катастрофа произошла во время тренировочного полета. В кабине учебного-боевого самолета Як-130 находились два пилота. Сразу после взлета с аэродрома они обнаружили техническую неисправность машины и приняли решение увести ее от населенного пункта. «Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — заявили в минобороны.

Отмечается, что других жертв и разрушений удалось избежать. После падения самолета на месте возник пожар, сейчас его тушат несколько пожарных расчетов. На место крушения направилась комиссия министерства, которая изучит все обстоятельства инцидента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел организовать совместное боевое дежурство российских и белорусских военных летчиков. Для этого он захотел получить от России военные самолеты, назвав их серьезной угрозой для НАТО.