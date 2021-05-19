В Белоруссии разбился военный самолет

Самолет Военно-воздушных сил Белоруссии разбился во время взлета с аэропорта в Барановичах, сообщает Telegram-канал BELTA.

По данным издания, инцидент произошел около полудня 19 мая. Самолет на большой скорости врезался в частный дом на улице Розы Люксембург. Предварительно известно, что пилот успел катапультироваться и сейчас находится в тяжелом состоянии. По другим данным, летчик погиб.

Официальных комментариев по инциденту от министерства обороны или МЧС Белоруссии пока не поступало.

Ранее президент республики Александр Лукашенко захотел организовать совместное боевое дежурство российских и белорусских военных летчиков. Для этого он захотел получить от России военные самолеты, назвав их серьезной угрозой для НАТО.