В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск

Министерство обороны Белоруссии начало внезапную проверку боеготовности ракетных войск. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

В маневрах и пусках принимают участие около полутысячи человек и сто единиц техники, в том числе тактические комплексы «Точка-У», ракетные системы залпового огня «Полонез», «Смерч» и «Ураган».

«Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов», — говорится в сообщении. Сроки окончания проверки пока неизвестны.

Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко объявил о «кардинальном пересмотре» военной доктрины Союзного государства. Минск планирует внести в документ правки, но пока не раскрывает их содержание. Они будет утверждены на заседании Высшего государственного совета республики.