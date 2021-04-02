Белоруссия пересмотрит военную доктрину Союзного государства

Замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко объявил о «кардинальном пересмотре» Минском военной доктрины Союзного государства и скором утверждении в ней поправок, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас указанный документ является согласованным базисом военной политики между Россией и Белоруссией, а окончательные правки в нем будут утверждаться на Высшем государственном совете Республики. «Мы не стоим на месте в правоприменительной практике», — сказал Муравейко. О каких конкретно изменениях в доктрине идет речь, военачальник не сообщил.

9 марта тогдашний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва не планирует создавать с Минском единую армию, но продолжит наращивать взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Не вижу в этом сегодня никакой необходимости», — подчеркнул дипломат.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что работа по объединению России и Белоруссии является абсолютно ненужной. По его словам, белорусы живут «в своей квартире» и желают сохранить суверенитет.