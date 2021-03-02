Лукашенко захотел координировать оборонную политику с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел выстроить единую оборонную политику между Москвой и Минском, в которой и «комар носа не подточит», передает БЕЛТА.

По его словам, отношения внешнеполитических и военных ведомств России и Белоруссии являются примером сотрудничества для всех остальных органов власти двух стран. «Поэтому мы будем координировать нашу оборонную политику на злобу дня, внешнюю политику. И мы полны решимости», — сказал Лукашенко.

При этом президент полагает, что при укреплении отношений Россия не станет посягать на суверенитет Белоруссии, а другие государства не посмеют упрекнуть его в желании ликвидировать независимость республики. «Все будет красиво и достойно», — заключил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что работа по объединению России и Белоруссии является абсолютно не нужной. Он пояснил, что белорусы живут «в своей квартире» и желают сохранить суверенитет.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.