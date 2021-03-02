Лукашенко высказался о российских военных самолетах в Белоруссии

Белорусские специалисты могут вместе нести боевое дежурство с российскими коллегами на военных самолетах. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает «Sputnik Беларусь».

Лукашенко высказался насчет совместного боевого дежурства на совещании по вопросам сотрудничества с Москвой в военной сфере. «Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе», — сказал он и указал, что российские Су-30 являются серьезной угрозой для сил НАТО.

Глава государства считает, что размещение российской боевой авиации на уже существующих базах в Белоруссии позволит существенно сэкономить. Кроме того, подчеркнул Лукашенко, у двух стран уже есть опыт совместного воздушного патрулирования, такая практика применялась в ходе Чемпионата по хоккею в Минске 2014 года.

По словам белорусского лидера, Минск и Москва намерены и дальше развивать сотрудничество в рамках совместной группировки войск, действующей согласно договору о Союзном государстве. Лукашенко считает, что белорусским специалистам есть что перенять у российских коллег, но для этого нужно наладить поставки современного оружия в республику.

Ранее сообщалось, что на прошедшем совещании Лукашенко также затронул тему интеграции двух стран. По его словам, белорусы живут «в своей квартире», пусть и маленькой, и «просто было бы глупо» работать в направлении объединения двух независимых государств в одно.