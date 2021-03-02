Лукашенко исключил трансфер власти в Белоруссии своей семье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность трансфера власти в республике членам своей семьи. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность», — сказал Лукашенко. Президент отметил, что этот вопрос он также не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Сочи, так как это внутреннее дело Белоруссии.

Путин и Лукашенко встретились 22 февраля в Сочи. В ходе переговоров белорусский президент поблагодарил российского коллегу за поддержку экономики и отметил, что полученные деньги «не были выброшены на ветер». Кроме того, Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самой эффективной в мире.

В ноябре 2020 года Лукашенко отказался от передачи власти преемнику и процедуры транзита. «Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет, так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — заверил Лукашенко.