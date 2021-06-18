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В Москве изменили правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Москве изменили правила оказания плановой медпомощи из-за коронавируса — теперь в столичных больницах ее будут оказывать только пациентам, привитым от коронавирусной инфекции. Исключение составят больные с онкологией и заболеваниями крови, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

При этом в ведомстве заявили, что права на получение медпомощи для граждан не ограничиваются.

«Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы», — говорится в сообщении.

Противопоказания будут определяться специалистами стационара перед госпитализацией. Отмечается, что новые правила не коснутся пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также тех, кто проходит противоопухолевое лечение. Кроме того, вакцинация не нужна при оказании паллиативной помощи.

Кроме того, экстренная помощь, как и прежде, будет оказываться всем.

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