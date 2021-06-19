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Гинцбург назвал защищающее от COVID-19 условие

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие, при котором человек гарантированно не заболеет вирусом COVID-19. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По мнению специалиста, если у человека есть антитела к S-белку или к большей его части, то он не может заразиться коронавирусом и останется защищенным от болезни.

«При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни "уханьским" штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина "Спутник V", ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями — от Британии до Индии», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что в России есть доступные тесты, которые помогут определить наличие антител. Среди таких он назвал «Вектор-Бест» и «Ниармедик».

Ранее Гинцбург дал совет по вакцинации для борьбы с индийским штаммом коронавируса. По его мнению, при снижении титров антител следует ревакцинироваться. Он пояснил, что правильной стратегией будет «вакцинироваться "Спутником V"», а по прошествии времени ревакцинироваться при помощи «Спутника Лайт».

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