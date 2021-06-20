Москвичам пообещали супержаркую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столичного региона супержаркую неделю. Температура воздуха в Москве и области будет подниматься до плюс 35 градусов, передает ТАСС.

«Эта жара будет длительной. До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления», — предупредил синоптик. По его словам, 20 июня в столице ожидается 30-32 градуса, 21 июня — 31-33 градуса, 22 июня — 33-35 градусов. Вплоть до 26 июня температура воздуха будет держаться в пределах 29-35 градусов.

Вильфанд отметил, что такие температурные показатели на 7-9 градусов выше нормы. Жара в Москве будет не только аномальной, но и рекордной, добавил он. «Очень высокая температура, это опасно, волна тепла», — заключил он.

19 июня жара, установившаяся в Санкт-Петербурге, побила рекорд 116-летней давности. По данным синоптиков, в 16:00 температура воздуха в городе достигла отметки в плюс 29,9 градуса.