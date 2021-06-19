Жара в Петербурге побила рекорд 116-летней давности

Жара, установившаяся в Санкт-Петербурге, побила рекорд 116-летней давности. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передает «Интерфакс».

По данным синоптика, в 16:00 температура воздуха в городе достигла отметки в плюс 29,9 градуса. «Таким образом, на 0,1 градуса превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет», — уточнил он.

При этом Леус подчеркнул, что точное значение нового рекорда станет известно уже после 21:00, когда метеорологи снимут показатели с максимальных термометров.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о рекордной жаре. По словам метеоролога, 23 июня температура достигнет плюс 35 градусов. Он отметил, что подобной волны тепла не было больше века. В Петербург и Ленинградской области аномальная жара будет наблюдаться до 24 июня.