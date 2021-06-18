Центр России накроет 37-градусная жара

Центральные регионы России накроет аномальная жара, столбики термометров поднимутся до 37 градусов. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, выпущено штормовое предупреждение по Центральному федеральному округу (ЦФО). Уточняется, что в период с 20 по 25 июня там ожидается экстремальная жара с аномалией более семи градусов.

«Максимальная дневная температура в ЦФО будет достигать 31-34 градусов. С 21 по 25 июня в Белгородской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской областях местами 35-37 градусов», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о рекордной жаре. Он отметил, что 23 июня температура достигнет плюс 35 градусов. По словам синоптика, подобной волны тепла не было больше века.