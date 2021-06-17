Россия
 
Последние новости
У половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев не обнаружили антител
Спасавший Эриксена врач рассказал о первых словах игрока после остановки сердца
Россиянам раскрыли способ взять две ипотеки за один день
В сети сочли наряд Бузовой на отдыхе в Европе безвкусицей
Россияне стали доверять пенсию государству
Рошаль призвал сделать вакцинацию обязательной
В США назвали главную сложность в переговорах по кибербезопасности с Россией
Сотрудники МЧС устроили заплыв за лодкой Аксенова в затопленной Керчи
Малышева назвала крайне полезный для мужского здоровья продукт
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили об «опасном солнце»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Аномальная жара, которая надвигается на Центральный федеральный округ (ЦФО) России, будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, прямые лучи солнца в ближайшие пять-шесть дней будут представлять особую опасность. В связи с этим, в период с 10 часов утра и до 18 часов вечера россиянам рекомендуется находится в тени и предохранять себя от солнца.

Вильфанд добавил, что ситуация с опасным ультрафиолетом затронет исключительно европейскую часть России: Москву, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Тамбовскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области. Везде индекс солнечной активности будет шесть и более пунктов.

«Такая ситуация в центре Европейской России бывает редко, но именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца», — сказал он.

Глава Гидрометцентра пояснил, что солнце станет опасным из-за антициклона и летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли, а также в виду отсутствия осадков. Недостаток последних содействует проникновению ультрафиолета — в воздухе нет частиц влаги, которые рассеивали бы свет.

Ранее синоптики предупредили жителей России об аномальной жаре. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, к концу недели температура в столичном регионе может подняться до 32 градусов тепла. В Москве, предположительно, воздух прогреется до плюс 34 градусов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили об аномальной жаре
Синоптики дали прогноз на лето
Синоптик рассказал о начале сезона смерчей в России раньше обычного