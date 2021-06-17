Россиян предупредили об «опасном солнце»

Аномальная жара, которая надвигается на Центральный федеральный округ (ЦФО) России, будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, прямые лучи солнца в ближайшие пять-шесть дней будут представлять особую опасность. В связи с этим, в период с 10 часов утра и до 18 часов вечера россиянам рекомендуется находится в тени и предохранять себя от солнца.

Вильфанд добавил, что ситуация с опасным ультрафиолетом затронет исключительно европейскую часть России: Москву, Смоленскую, Калужскую, Рязанскую, Тамбовскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области. Везде индекс солнечной активности будет шесть и более пунктов.

«Такая ситуация в центре Европейской России бывает редко, но именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца», — сказал он.

Глава Гидрометцентра пояснил, что солнце станет опасным из-за антициклона и летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли, а также в виду отсутствия осадков. Недостаток последних содействует проникновению ультрафиолета — в воздухе нет частиц влаги, которые рассеивали бы свет.

Ранее синоптики предупредили жителей России об аномальной жаре. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, к концу недели температура в столичном регионе может подняться до 32 градусов тепла. В Москве, предположительно, воздух прогреется до плюс 34 градусов.