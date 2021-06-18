Россиян предупредили о рекордной жаре

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о рекордной жаре. Об этом сообщают «Известия».

По словам метеоролога, 23 июня температура достигнет плюс 35 градусов. Он отметил, что подобной волны тепла не было больше века. «Мы побьем абсолютный температурный рекорд июня в 34,7 градуса, который был зафиксирован в 1901 году», — отметил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что не стоит бояться повторения знойного лета 2010 года, когда Москва задыхалась от смога горящих вокруг города торфяников. «Это невозможно. В этот раз антициклон будет господствовать семь суток — это его обычное время жизни, тогда как в 2010 году рекордная жара держалась почти два месяца», — пояснил он. Однако Тишковец предупредил, что в июле возможна засуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной солнечной активности — ультрафиолетовое излучение повысится до опасных значений в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 17 июня. Как рассказал синоптик, с 17 июня Московская, Калужская, Тульская, Смоленская, Рязанская, Брянская, Курская, Липецкая, Белгородская, Воронежская области окажутся во власти антициклона. Индекс ультрафиолетового излучения в этих регионах будет превышать шесть единиц по 12-балльной шкале.