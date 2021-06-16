Россиянам назвали противопоказания для загара

Косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук назвала россиянам противопоказания для загара. Они стоят на «трех китах», рассказала эксперт радио Sputnik.

В первую очередь специалист призвала отказаться от солнечных ванн после косметических процедур. Например, не стоит загорать в течение двух недель после пилингов, уменьшающих слой эпидермиса, иначе возникнет нежелательная пигментация.

Кугук также посоветовала тщательнее выбирать косметику и отказаться от средств с содержанием кислот. Подобные продукты следует использовать в осенне-зимний период или же применять только на ночь. Противопоказанием к загару также служит розацеа — аутоиммунное заболевание, которое проявляется в покраснении кожных покровов.

Чтобы уберечь кожу от излучения, косметолог рекомендовала наносить SPF-крем, то есть защитный. Это необходимо делать при показателях ультрафиолетового индекса (UV) от четырех и выше. Косметолог напомнила, что эти данные легко найти в приложении с прогнозом погоды в любом смартфоне.

«Желательно иметь SPF-крем с физическими, а не химическими фильтрами, которые могут влиять на гормональную систему, на органы детоксикации», — посоветовала Кугук.

Наиболее оптимальные часы для загара — утром до десяти часов, а вечером — после 17. В остальное время специалист порекомендовала избегать прямых лучей солнца, находиться в тени либо в одежде и использовать солнцезащитные средств.

Ранее дерматолог раскрыла правила красивого и безопасного загара. Она порекомендовала использовать термальную воду, позволяющую восстановить барьерную функцию и увлажнить кожу, а также начать принимать бета-каротин перед началом летнего отдыха.