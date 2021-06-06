Врач развеяла миф о пользе сметаны и кефира при солнечных ожогах

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова развеяла миф о пользе сметаны и кефира при солнечных ожогах. Она рассказала РИА Новости, что эти продукты могут навредить сгоревшей коже.

Специалист ответила на вопрос, можно ли наносить на солнечный ожог молочные продукты.

«В кефире — кефирный грибок, эти продукты могут вызвать бактериальную инфекцию кожи. Сметана содержит высокий процент жира. При нанесении жира на ожог происходит его усугубление, то есть усиление ожога», — пояснила Жукова.

Врач уточнила, что при лечении солнечных ожогов также нельзя использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства. Они дополнительно сушат кожу, что усиливает травмы. Помимо этого, обгоревшую кожу нельзя мыть мылом.

Жукова посоветовала после обгорания охлаждать кожу «прохладными примочками» с использованием слабого черного чая, настоя ромашки или шалфея. Затем нужно обязательно увлажнить кожу, для чего подойдут средства после загара или медицинские аэрозоли. Если солнечный ожог вызывает сильную боль и жар, то следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее врач-дерматолог Наталья Милорадова рассказала, как достичь безопасного и красивого загара. По словам медика, отдыхающим следует помнить о головных уборах и использовать подходящий типу кожи солнцезащитный крем. Лучше отдавать предпочтение профессиональным средствам для загара, при этом в городе следует использовать средства с солнцезащитным фактором (SPF) 30, а на пляже — SPF 50.