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Дерматолог раскрыла правила красивого и безопасного загара

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Фото: Tomas Salas / Unsplash

Врач-дерматолог клиники К+31 Наталья Милорадова рассказала, как достичь безопасного и красивого загара. О том, какие правила необходимо соблюдать во время пляжного отдыха, она поделилась с «Известиями».

По словам медика, отдыхающим следует помнить о головных уборах и использовать подходящий типу кожи солнцезащитный крем. Лучше отдавать предпочтение профессиональным средствам, поскольку они богаты увлажняющими компонентами. При этом Милорадова отметила, что в городе следует использовать средства с солнцезащитным фактором (SPF) 30, а на пляже — SPF 50. Кроме того, во время длительного принятия солнечных ванн нужно каждые два-три часа обновлять нанесение средств. Эксперт также напомнила, что не следует загорать в период максимальной солнечной активности — с 12 до 15 часов.

Людям, у которых наблюдается гиперпигментация, рекомендуется пройти курс биоревитализации или мезотерапии. По словам Милорадовой, одной из причин данной патологии может быть неправильный уход за кожей в летний период. Дерматолог подчеркнула, что летом не стоит использовать средства с фруктовыми кислотами и ретинолом, поскольку они могут привести к ожогам и гиперпигментации.

Помимо этого эксперт рекомендует использовать термальную воду, позволяющую восстановить барьерную функцию и увлажнить кожу, а также начать принимать бета-каротин перед началом летнего отдыха.

Ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева развеяла несколько мифов о загаре, которые озвучили гости ее программы «Жить здорово!». Выпуск был опубликован на YouTube.

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