Малышева развеяла мифы о загаре

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева развеяла несколько мифов о загаре, которые озвучили гости ее программы «Жить здорово!». Выпуск опубликован на YouTube.

Первым мифом оказалось утверждение, что автозагар может защитить от солнечных лучей. «От солнечных лучей защищают только солнцезащитные кремы. Автозагар делает вашу кожу слегка смуглой, никоим образом не удерживает ультрафиолетовые лучи и не защищает вас ни от солнечных ожогов, ни от рака», — объяснил соведущий Малышевой Андрей Продеус.

Еще один гость программы заявил, что, по его мнению, в облачную погоду нельзя обгореть. Доктор Дмитрий Шубин, соведущий программы, отметил, что ультрафиолетовое излучение воздействует на людей даже в облачные дни. По его словам, белые облака пропускают до 90 процентов солнечных лучей, а серые — до 35 процентов. Люди при этом в такую погоду находятся на солнце дольше, подчеркнул Шубин.

Еще один миф, который опровергли ведущие передачи, — это то, что употребление в пищу большого количества моркови делает загар более интенсивным. «От моркови можно только пожелтеть, а не загореть», — отметили в программе.

Малышева также предупредила, что людям с темной кожей все равно нужно использовать солнцезащитные кремы. По ее словам, они сильнее защищены от рака кожи, но риски все равно сохраняются. «Риск обгореть у вас ниже. Это значит, что кремы, где SPF написано, для вас не так важны. Но для вас важны кремы, где написано PPD — защита от рака кожи», — объяснила она темнокожему гостю «Жить здорово!»

Последним мифом, который упомянули в студии передачи, стало утверждение, что загар в солярии безопаснее, чем загар на солнце. Малышева напомнила, что воздействие ультрафиолета в любом случае увеличивает риск возникновения рака кожи, и подчеркнула, что солярий так же опасен, как солнце.

Ранее Малышева рассказала о пользе холодного кофе. По ее словам, напиток, заваренной холодной водой, намного полезнее горячего. В частности, он содержит полифенолы — соединения, которые не дают клеткам крови слипаться и предотвращают образование тромбов.