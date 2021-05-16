Мясников заступился за Малышеву после критики Онищенко

Врач и телеведущий Александр Мясников заступился за коллегу Елену Малышеву, согласившись, что маски не защищают от вирусов. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

По его словам, все исследования показывают, что это достаточно низкая эффективность. Мясников отметил, что маски никого ни от чего не предохраняют. «В Европе жесточайший масочный режим, тем не менее, коронавирус все равно распространялся с ужасающей быстротой», — сказал он.

Как считает специалист, более действенным средством защиты является вакцинация. Мясников отметил, что масочный режим был «жестом отчаяния» и в начале пандемии это было лучше, чем ничего. «Любой приказ обсуждаться не должен. Как гражданин я уважаю это правило и призываю использовать средства защиты», — заявил врач.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко обвинил ведущую Первого канала Елену Малышеву в некомпетентности и распространении дезинформации. Отмечается, что ранее Малышева заявляла в соцсетях о том, что медицинские маски якобы не защищают от COVID-19, а также от распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Онищенко раскритиковал телеведущую.