В Госдуме обвинили Елену Малышеву в дезинформации и некомпетентности

В Государственной Думе обвинили врача, ведущую Первого канала Елену Малышеву в некомпетентности и распространении дезинформации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на экс-главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.

Отмечается, что ранее Малышева заявляла в соцсетях о том, что медицинские маски якобы не защищают от COVID-19, а также от распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Онищенко раскритиковал телеведущую.

«Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. То, что маски защищают, это очевидно. Елена Малышева дезинформирует людей», — заявил он.

По словам депутата, гарантированной защиты от коронавируса нет, однако маски носить стоит. Он привел в пример Китайскую Народную Республику, где с 2020 года до появления вакцины распространение инфекции удавалось сдерживать при помощи введения масочного режима и строгих мер гигиены.