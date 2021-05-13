Малышева развеяла «страшные слухи» об индийском штамме коронавируса

Ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева и Андрей Продеус развеяли несколько мифов об индийском штамме коронавируса. Выпуск опубликован на YouTube.

Первым заблуждением, которое прокомментировали специалисты, было утверждение, что в Индии самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и самый высокий уровень смертности от него. Продеус отметил, что в Индии живет почти 1,4 миллиарда человек — в десять раз больше, чем в России, и в четыре раза больше, чем в США. При этом в США за все время было зафиксировано более 33 миллионов случаев заражения, а в Индии — 21 миллион.

Медики подчеркнули, что первое место по количеству инфицированных на один миллион жителей в мире занимает Андорра, а Индия находится на 113-м месте. Больше всего смертей на миллион жителей было зафиксировано в Венгрии. Индия по этому показателю заняла 112-е место в мире. «Поэтому все вот эти вот страшные слухи не соответствуют действительности, — заключил Продеус.

Мифом оказалось и то, что течение болезни при индийском штамме более тяжелое, а сам вирус — более заразный. По словам Продеуса, все инфицированные новым штаммом составляют 0,00001 процента от всех заболевших COVID-19 в мире. «Это еще раз доказывает, что у него нет преимущества перед уханьским штаммом с точки зрения распространения. Он не завоевывает мир и не вытесняет уханьский штамм», — уточнил доктор.

Специалисты также заверили, что против индийского штамма действуют те же лекарства и прививки, что и против обычного. Продеус также подчеркнул, что антитела, выработавшиеся после перенесенного коронавируса, защищают в том числе и от индийского штамма.

Ранее ВОЗ повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причина этого заключается в том, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.