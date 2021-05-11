Блокадница назвала Малышеву преступницей за слова об осажденном Ленинграде

Председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга Жанна Киселева назвала преступным сравнение, которое допустила телеведущая Елена Малышева. Своим мнением представитель общества поделилась в разговоре с URA.ru.

«Мне кажется преступным сравнение диеты Малышевой и диеты — если это можно назвать диетой, — тех лет», — возмутилась она. По мнению Киселевой, человек, имеющий доступ к телевидению и сказавший такое, просто преступник.

Пережившая блокаду женщина подчеркнула, что отсутствие полных людей в осажденном Ленинграде было связано не с диетой, а с ничтожным питанием в виде нескольких граммов хлеба, которое получали люди в тот период. «Не дай ей бог или ее детям худеть таким образом», — заключила она.

Ранее Малышева опубликовала в Instagram пост о сбалансированном питании и авторском курсе по похудению. Одна из читательниц в комментариях посетовала на то, что из-за маленькой пенсии пожилым россиянам практически невозможно придерживаться принципов здорового питания и приобрести наборы Малышевой для снижения веса.

«Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!» — написала ведущая в ответ на комментарий. После волны критики телеведущая удалила пост.