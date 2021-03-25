В шоу Малышевой перевернули глюкометр и неправильно прочитали уровень сахара

В шоу доктора медицинских наук и телеведущей Елены Малышевой ошибочно перевернули глюкометр, из-за чего неправильно прочитали уровень сахара в крови одного из зрителей. На ошибку обратил внимание Telegram-канал «Планерка». Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Оплошность произошла во время программы «Жить здорово!», когда Малышева рассказывала об опасности онемения рук из-за повышенного сахара. В студию пришел 39-летний мужчина с сахарным диабетом второго типа, у которого взяли кровь на анализ. Соведущий, врач Андрей Продеус, позже сообщил, что уровень сахара в крови пациента составляет 9,5 миллимоля на литр.

При этом на экране показали перевернутый глюкометр, так как внизу корпуса была наклейка, закрывающая название производителя, а запятая в значении показателя была перевернута вверх ногами. Таким образом, реальный сахар в крови был 5,6 миллимоля на литр.

«Сахар 9,5. Норма — шесть и ниже», — прокомментировала показания глюкометра Малышева. Она также дала советы мужчине с «повышенным сахаром» в крови. «Решение одно — контролировать сахар: таблетки, похудеть и физкультура, любая, хотя бы быстрая ходьба», — обратилась ведущая к зрителю. Он пообещал Малышевой последовать этим рекомендациям.

В декабре 2019 года Малышева появилась в эфире «Жить здорово!» в платье, украшенном ее портретом, а также изображениями соведущих. По ее словам, наряд был призван отразить происхождение сотрудников передачи. Программу с момента начала выхода в 2010 году не раз критиковали за популизм, выбор громких тем, необычные костюмы и декорации, а также неоднозначные оценки некоторых заболеваний.