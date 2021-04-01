Малышева обрадовалась отмене масочного режима и навлекла на себя проверку

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием провести проверку заявления врача и телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что повсеместное ношение масок не снижает риск инфицирования COVID-19. Об этом сообщает РБК.

В выпуске врач посетила Чечню, где масочный режим был отменен. «Остров счастья живет без масок!» — обрадовалась Малышева, выходя из самолета.

Также в эфире программы эксперты отмечали, что ношение одной маски более двух часов приводит к скоплению в ней патогенных микроорганизмов. Как заявила Малышева, в случае отмены масочного режима заболевание COVID-19 протекало бы в более легкой форме. Она сослалась на датское исследование, согласно которому у тех, кто носит маски, частота возникновения COVID-19 не растет по сравнению с теми, кто ими не пользуется.

В своем запросе Рашкин указал, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача на территории России предписано ношение масок в местах массового пребывания. Он также напомнил, что за появление в общественных местах без маски полиция имеет право задержать граждан. Рашкин подчеркивает, что «отсутствие единообразия толкования и применения предписаний о соблюдении масочного режима вызывает заметное общественное недовольство».

Депутат попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову предоставить информацию о «мерах, применяемых ведомством для обеспечения единообразного применения соответствующих правил поведения и планах по их уточнению в целях адекватного смягчения». Также он попросил провести проверку сюжета программы Малышевой на предмет достоверности и безопасности для жизни и здоровья россиян.

Ранее Малышева заявила, что в России, в отличие от стран Европы, не будет третьей волны коронавируса. По ее словам, жители России уже вернулись к нормальной жизни.