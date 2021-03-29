Малышева порассуждала о третьей волне коронавируса в России и Европе

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила, что в России, в отличие от стран Европы, не будет третьей волны коронавируса. Выпуск опубликован на YouTube.

«Итак, сегодня абсолютно ясно: чем жестче локдаун, тем выше инфицированность и заболеваемость», — начала свои рассуждения Малышева. По ее словам, жители России уже вернулись к нормальной жизни, поэтому третья волна коронавируса им не грозит.

Телеведущая пояснила, что в регионах страны «даже второй локдаун объявлять не стали». «Лето, осень — ограничения были. Сегодня они снимаются, снимаются и снимаются. Болели ли люди? Да, болели. Но все больше и больше людей болело очень легко», — заметила специалист.

С мнением Малышевой согласились и ее соведущие. Дмитрий Шубин также обратил внимание на проходящую в России вакцинацию. Андрей Продеус подчеркнул, что небольшой рост числа инфицированных возможен, однако он не будет отражаться на общей картине заболеваемости.

«Первое — даже не вакцинация. Первое — это то, что не было локдауна осенью, то, что мы полгода, уже даже больше, живем нормальной жизнью. В Европе будет третья волна, потому что когда ты сидишь в закрытой камере, там все хуже», — подвела итог телеврач.

Ранее Малышева назвала продукты, которые запрещено употреблять после вакцинации от COVID-19. По ее словам, за три дня до вакцинации и после нее не стоит пить алкоголь даже в малых дозах. Кроме того, она порекомендовала не есть продукты, усиливающие аллергическую реакцию.