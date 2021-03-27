Малышева назвала запрещенные после вакцинации от COVID-19 продукты

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире шоу «Жить здорово!» на Первом канале назвала продукты, которые запрещено употреблять после вакцинации от COVID-19.

По ее словам, есть продукты, которые не дадут нормально вырабатываться антителам перед и после вакцинации. Так, за три дня до вакцинации и после нее не стоит пить алкоголь даже в малых дозах. «Наши клетки не распознают вакцину и не дадут команду B-клеткам вырабатывать антитела», — пояснила врач.

В случае наличия аллергии, астмы или атопического дерматита лучше не есть продукты, усиливающие аллергическую реакцию. К таким относятся сыры с плесенью, копчености, цитрусовые и шоколад, тогда иммунный ответ может быть избыточным.

Ранее врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова назвала продукты, которые помогут организму увеличить иммунный ответ на вакцину от коронавируса. По словам врача, лучше всего употреблять «вещества-партнеры»: пребиотики и пробиотики. Больше всего пребиотиков в молочных продуктах, кукурузе, крупах, хлебе, луке, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, аспарагусе и бананах.