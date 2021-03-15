Мир
 
Последние новости
В Госдуме предложили создать новый кодекс
В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей по всей России
Учительница сбросила 28 килограммов и раскрыла секрет похудения
Обладатель «Золотой бутсы» назвал признак «ковидного футбола»
Анна Семенович заморозила яйцеклетки
В российском регионе 54 населенных пункта остались без света из-за ветра
Эксперт перечислил правила безопасных покупок в интернете
Раскрыты детали о жизни погибшей в Москве школьницы со следами укусов собак
Объяснено существование странных животных в загадочных глубинах океана
Новости партнеров
Прослушать новость

Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Два ведущих производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson предупредили, что мировое производство вакцин может оказаться под угрозой из-за экспортного контроля США. Об этом сообщила газета Financial Times.

Исполнительный директор фармацевтической компании Biological E, Махима Датла заявил изданию, что американские поставщики, возможно, не выполнят заказы глобальных клиентов из-за использования Вашингтоном Закона об оборонном производстве, подписанном предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года.

Исполнительный директор Института сыворотки Индии — крупнейшего в мире производителя вакцин — Адар Пунавалла, отметил, что Закон об оборонном производстве может подорвать глобальные усилия по вакцинации. «Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в продуктах из Соединенных Штатов», — сказал он, пояснив, что если производители не смогут получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором.

В конце декабря президент США Джо Байден сообщил, что намерен использовать закон военного времени для того, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса. Нормативный акт, который предполагает мобилизацию производства для борьбы с COVID-19, предпишет частным компаниям поддерживать усилия властей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Indian vaccine makers decry US use of wartime powers to protect supplies
США отказались делиться вакциной от коронавируса с другими странами
США откажутся от поставок вакцин в другие страны ради вакцинации американцев
Байден использует закон военного времени для борьбы с COVID-19