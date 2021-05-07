Малышеву осудили за совет худеющим пенсионерам брать пример с блокадников

Интернет-пользователи раскритиковали телеведущую и врача Елену Малышеву, которая привела в пример жителей блокадного Ленинграда в ответ на комментарий пенсионерки о невозможности правильно питаться из-за скромных размеров пенсии. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, одна из читательниц оставила в соцсети Instagram комментарий к посту Малышевой о сбалансированном питании и авторском курсе по похудению. Подписчица посетовала на то, что из-за маленькой пенсии пожилым россиянам практически невозможно придерживаться принципов здорового питания и приобрести наборы Малышевой для снижения веса. В ответ на это телеведущая заявила, что российские пенсионеры набирают лишний вес из-за калорийных блюд. В качестве примера она привела жителей блокадного Ленинграда, у которых проблем с полнотой не было.

«Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!» — заявила Малышева.

В скором времени телеведущая удалила пост, поскольку на нее обрушился шквал критики. Возмущенные подписчики теледоктора предложили ей самой питаться на пенсию в восемь тысяч рублей или уехать жить в США.

«Сытый голодного не разумеет... Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная», «Были или не были полные люди в блокадном Ленинграде, не Малышевой об этом судить и судачить», «Как не стыдно вспоминать блокаду в примере к полноте. И учить жизни пожилых людей» — высказывались пользователи.

Ранее Малышева, в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что повсеместное ношение масок не снижает риск инфицирования COVID-19. По факту данного заявления депутат Госдумы Валерий Рашкин направил запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием провести проверку.