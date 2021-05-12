Малышева назвала три простых теста для проверки здоровья

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире нового выпуска шоу «Жить здорово!» назвала три простых теста, которые позволят быстро проверить здоровье перед поездкой на дачу.

Для диагностики болей в пояснице врач посоветовала провести тест Ласега. Для этого человеку нужно лечь спиной на пол, согнуть одну ногу в колене под углом 90 градусов, а затем — распрямить ее и поднять вверх.

«Если появится боль, которая будет идти через ягодицу, заднюю поверхность бедра и голени, то это свидетельствует о том, что есть разрушение межпозвонковых дисков», — сказал соведущий Дмитрий Шубин. Традиционным средством первой помощи при таком недуге он назвал перцовый пластырь с капсаицином.

Специалист также посоветовал выпить нестероидное противовоспалительное средство: примерно 400 мг ибупрофена трижды в день после еды в течение двух-трех дней. По словам врача, если это не поможет, то нужно обратиться к врачу.

Второй тест позволяет проверить сосуды и диагностировать стенокардию. Для его выполнения достаточно подняться по лестнице на второй этаж. Если во время подъема у человека появляется одышка или давящая боль в груди, ему необходимо обратиться к врачу.

При боли в икрах ведущая посоветовала измерить объем голени: этот тест позволит узнать о формировании тромбов. «Иногда глазами видно, что одна нога изменила цвет, она больше в объеме. Иногда вы можете померить сантиметром или прямо руками, какая нога меньше, какая больше», — сказала Малышева. Врач добавила, что при боли в икрах желательно сделать УЗИ сосудов нижних конечностей.

Ранее Малышева рассказала о перенесенном COVID-19. Она сообщила, что узнала о недуге, когда сдала анализ на антитела к вирусу.