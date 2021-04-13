Малышева рассказала о перенесенном COVID-19

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире нового выпуска шоу «Жить здорово!» рассказала о том, как перенесла COVID-19. Об этом пишет Newinform.

Она сообщила, что узнала о перенесенном недуге, когда сдала анализ на антитела к вирусу. «Я, видимо, переболела бессимптомно. Просто положительный анализ, все очень легко прошло. Есть антитела», — заявила Малышева.

По ее словам, когда в США люди выходят на улицу, то одновременно надевают две маски. Малышева отметила, что в России ситуация с коронавирусом складывается лучше.

Ранее Малышева заявила, что в России, в отличие от стран Европы, не будет третьей волны коронавируса. По ее словам, жители России уже вернулись к нормальной жизни. Телеведущая пояснила, что в регионах страны «даже второй локдаун объявлять не стали». «Лето, осень — ограничения были. Сегодня они снимаются, снимаются и снимаются. Болели ли люди? Да, болели. Но все больше и больше людей болело очень легко», — заметила специалист.