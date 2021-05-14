Доктор Мясников констатировал начало третьей волны коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о том, что в России выросло количество заразившихся коронавирусом. Врач констатировал начало третьей волны пандемии в видео, которое опубликовал в Telegram-канале.

«Цифры заболеваемости растут, и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны», — отметил Мясников. Доктор напомнил, что коронавирус «течет волнами»: три месяца заболеваемость растет, а затем в течение такого же периода отмечается спад. Он уточнил, что в разных регионах мира всплеск заболеваемости происходит в разное время.

Поэтому, по мнению Мясникова, начало третьей волны коронавируса в мае было предсказуемо. «Она продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять», — сделал прогноз специалист.

Доктор также отметил, что во многих странах строго соблюдали меры профилактики в виде локдаунов и строгого ношения масок. Мясников посчитал, что такой подход оказался не очень эффективным, так как «цифры смертности и цифры заболеваемости очень высоки», и призвал россиян вакцинироваться. Он заключил, что именно прививка является лучшим средством против инфекции.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в Россию давно пришла третья волна пандемии. По его мнению, об этом говорит не только рост заболеваемости, но и увеличение летальности. Перед Новым годом она составляла два процента, сейчас — 4,5 процента.