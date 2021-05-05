Названы возможные сроки открытия Турции для россиян

Турция может открыть границы для россиян уже этим летом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад», — сказал источник.

Отмечается, что решение о возобновлении авиасообщения будет принято после отмены усиленных ограничений, которые будут введены в Турции с 7 мая из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. В этот период в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, корма для животных, средства гигиены, а также косметические средства за исключением парфюмерии и декоративной косметики.

В настоящее время в Турции уже действуют ограничения, согласно которым местные жители не должны покидать дома, кроме некоторых исключений, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).