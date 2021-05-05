Мир
 
Последние новости
Меркель пожаловалась на агрессивное поведение России
Россиянам назвали опасные для любой кожи продукты
Кабмин представит Путину предложение о денонсации Договора по открытому небу
Меркель заявила об отсутствии единой оценки по «Северному потоку-2»
Россиянин решил признаться в убийстве мальчика 26 лет назад из-за мук совести
Эксперт оценил возможность падения неконтролируемой китайской ракеты на Россию
Срывающая баннеры «Бессмертного полка» россиянка попала на видео
США провели неудачные испытания баллистической ракеты
Ольгу Бузову экстренно прооперировали
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы возможные сроки открытия Турции для россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Турция может открыть границы для россиян уже этим летом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад», — сказал источник.

Отмечается, что решение о возобновлении авиасообщения будет принято после отмены усиленных ограничений, которые будут введены в Турции с 7 мая из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. В этот период в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, корма для животных, средства гигиены, а также косметические средства за исключением парфюмерии и декоративной косметики.

В настоящее время в Турции уже действуют ограничения, согласно которым местные жители не должны покидать дома, кроме некоторых исключений, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Введение полного локдауна в Турции объяснили приостановкой полетов из России
В России ужесточили правила въезда для прибывающих из Турции и Танзании
Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией