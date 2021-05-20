Малышева назвала опасность повышенной потливости

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала возможные опасности для здоровья при повышенной потливости. В эфире программы «Жить здорово!» она объяснила, о чем может свидетельствовать избыточное потоотделение. Выпуск опубликован на YouTube.

Доктор отметила, что потливость может быть симптомом нескольких болезней. В числе первых она назвала лейкоз. При нем, по словам Малышевой, потливость повышается к утру. Тем, кто страдает от этой проблемы, она порекомендовала сделать анализ крови.

Тем же, кто сталкивается с повышенным потоотделением в течение всего дня, она посоветовала сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы. Телеврач отметила, что причиной проблемы может быть гипертиреоз — заболевание, вызванное переизбытком тиреоидных гормонов, которые вырабатываются в щитовидной железе.

Третьей болезнью, которая вызывает избыточное потоотделение, оказался ВИЧ. Соведущий Малышевой Андрей Продеус объяснил, что при этом заболевании иммунные клетки находятся в постоянном раздражении и «выдают постоянную небольшую реакцию воспаления». Из-за этого температура тела немного повышается, и человек начинает потеть.

Ранее Малышева назвала три постных суперпродукта, употребление которых поможет избежать дефицита йода. В список попали фейхоа и два вида морских водорослей: ламинария (известная как морская капуста) и вакаме (известная как чука).