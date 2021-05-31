Малышева назвала пользу холодного кофе

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, какую пользу может принести употребление холодного кофе. Плюсы этого напитка она назвала в эфире программы «Жить здорово!», фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

«Я хочу подчеркнуть, что холодный кофе — это не горячий кофе остывший или горячий кофе со льдом, это кофе, заваренный холодной водой», — подчеркнула доктор и добавила, что речь идет о напитке, приготовленном методом колд брю.

Соведущий Малышевой Андрей Продеус отметил, что в таком кофе примерно на треть меньше кофеина, чем в горячем, поэтому он оказывает меньшее стимулирующее действие. Кроме того, он содержит полифенолы — соединения, которые не дают клеткам крови слипаться и предотвращают образование тромбов. «В горячем кофе этих полифенолов нет», — уточнила Малышева.

Телеврач сообщила, что колд брю оказывает меньший мочегонный эффект и не окрашивает зубы. Кроме того, доктора заявили, что холодный кофе менее горький и кислый, поэтому с ним съедают меньше сладкого, а в чашку добавляют меньше сахара.

Ранее о пользе кофе рассказал врач, телеведущий Александр Мясников. По его словам, этот напиток предотвращает рак печени и уменьшает риск инфаркта. При этом кофе практически не влияет на давление людей, которые часто пьют его. Доктор также развеял несколько мифов об этом напитке.