Малышева назвала три неочевидных симптома проблем с печенью

Телеведущая Елена Малышева назвала три неочевидных симптома, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Необычные поводы обратиться к врачу она озвучила в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой был опубликован на YouTube.

Первой причиной проверить печень она назвала гинекомастию — увеличение грудной железы у мужчин. Врач Игорь Городокин объяснил, что проблемы с печенью могут приводить к тому, что в организме будут накапливаться женские гормоны, что и приведет к появлению женских черт у мужчин.

Еще одним симптомом повреждения печени может быть появление беспричинных синяков. По словам Городокина, в печени производятся белки, которые способствуют свертываемости крови. Поэтому при повреждении печени этот процесс нарушается.

Последний неявный симптом проблем с печенью — это красные ладони. Городокин рассказал, что это тоже связано с повышенным содержанием женских половых гормонов, которые приводят к расширению сосудов на ладонях.

«Значит, три странные причины проверить печень: у мужчины женская грудь, он полный и говорит, что это жир; синячки то там, то сям без видимых причин и красные ладони. Сделайте УЗИ печени. Сдайте анализ на ферменты печени», — призвала Малышева.

Ранее Малышева объяснила, о чем может свидетельствовать избыточное потоотделение, и назвала возможные опасности для здоровья при повышенной потливости. Доктор отметила, что это может быть симптомом нескольких болезней.