Девушки нашли способ визуально уменьшить щеки с помощью загара и запустили новый тренд. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.

Блогеры принялись массово публиковать ролики, на которых они делают контуринг (визуальное изменение формы лица при помощи косметических средств — прим. «Ленты.ру»), используя солнцезащитный крем. На размещенных кадрах девушки наносят средство на лицо и затем проводят время на солнце. Таким образом с помощью загара они затемняют необходимые части лица.

Врач Симран Део (Simran Deo) предостерег читателей от использования описанного способа контуринга. Специалист объяснил, что ультрафиолетовые солнечные лучи могут нанести значительный вред коже. «Загар — это ожог, который указывает на то, что повредились клетки кожи», — пояснил он.

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По словам доктора, пребывание под прямыми солнечными лучами также может привести к появлению ранних признаков старения. Например, морщин или гиперпигментации. Помимо этого, частый загар является одной из причин образования рака кожи. «Солнцезащитный крем необходимо наносить на все открытые участки тела», — заключил Део.

Согласно материалу, основателем флешмоба стала американская модель Эли Уитроу (Eli Withrow). Публикация манекенщицы стала вирусной и набрала больше 12 миллионов просмотров, после чего описанный способ контуринга принялись повторять другие блогерши. Аналогичные видео разместили в соцсети в том числе юзеры с никнеймами @with_esther, @daniellelusshis и @waterlillya.

Ранее россиянам назвали лучшее время для безопасного загара. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что солнечные ванны лучше всего принимать до 11 часов утра и после 14 часов дня, когда солнце менее агрессивно, а индекс ультрафиолетового излучения наименее опасен.