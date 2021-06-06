Врач назвала топ-5 незаменимых для женского здоровья продуктов

Эндокринолог-диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Виктория Гончар назвала топ-5 незаменимых для женского здоровья продуктов. Она перечислила необходимые в рационе продукты питания в интервью РИА Новости.

На первое место врач поставила авокадо — «чемпион по содержанию полезных веществ».

Эндокринолог пояснила, что в нем содержатся макро- и микроэлементы: селен, магний, калий, витамин Е и D, а также витамины группы B. Гончар посоветовала употреблять по одному плоду в день три-пять раз в неделю. На второе место диетолог поместила молочные продукты, которые назвала практически единственным источником кальция, помимо шпината.

«Молочная продукция содержит триптофан, аминокислоту — предшественник серотонина. Сегодня высказываются мнения о том, что молочные продукты не нужно употреблять вечером, но 100 граммов нежирного творога или 20-30 граммов твердого сыра не вызовут критического подъема инсулина», — объяснила специалист.

Кроме того, Гончар включила в список полезных продуктов для женщин красные сорта мяса, так как они содержат железо. Она также посоветовала есть свиную и говяжью печень, индейку и мясо кролика. Употреблять их следует два-три раза в неделю, так можно снизить «риски развития анемии». Четвертое место, по мнению специалиста, занимает рыба как жирных, так и нежирных сортов, являющаяся источником фосфора, витаминов D, А.

На пятое место врач поставила «серые» крупы: гречу, перловку, бурый, серый и коричневый рис, овес. Она пояснила, что крупы богаты селеном, магнием, цинком, фосфором, витаминами группы B и никотиновой кислотой, рекомендовав употреблять их в пищу «100-200 граммов ежедневно, на завтрак или обед».

Ранее диетолог Асият Хачирова рассказала о бюджетном варианте здорового питания. Так, она рекомендовала покупать фрукты и овощи для заготовок на фермерских рынках — там они бывают дешевле и вкуснее, чем в магазинах. Кроме того, продукты для здорового питания можно выращивать самостоятельно.