Россиянам назвали способы распознать плохого врача

Перед тем, как обращаться к врачу частной клиники, стоит обратить внимание, есть ли у медицинского учреждения лицензия на осуществление медицинской деятельности, сообщила председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко. В беседе с агентством «Прайм» специалист назвала способы распознать плохого врача.

По ее словам, пациент вправе потребовать документы, подтверждающие уровень образования и квалификации медика, в том числе диплом об образовании и действующие сертификаты специалиста.

Гриценко добавила, что необходимо обратить внимание на внешний вид врача. Она пояснила, что грязный медицинский халат или неподстриженные ногти говорят о том, что медик плохо относится к самому себе и вряд ли будет достаточно внимательно относиться к пациенту.

Кроме того, сигналом для недоверия можно считать, если при приеме врач не слушает пациента и перебивает. Гриценко подчеркнула, что хороший врач не станет назначать лечение без комплексного обследования.

Ранее основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский сообщил, что отличить плохого врача от хорошего можно по манере общения специалиста. По его словам, один из признаков хорошего врача — разговор с пациентами на понятном языке, без попыток запутать их в терминах.