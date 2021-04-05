Россиянам назвали способ отличить плохого врача от хорошего

Чтобы отличить плохого врача от хорошего, надо обратить внимание на манеру общения специалиста. Такой способ россиянам назвал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский, передает РИА Новости.

По словам Островского, один из признаков хорошего врача — разговор с пациентами на понятном языке, без попыток запутать их в терминах. «[Хороший врач] говорит на понятном языке и относится к вам как к партнеру, с которым вместе придется делать тяжелую и большую работу», — объяснил медик.

Островский добавил, что хороший врач ставит диагноз «от двери» — у него сразу есть предположения о болезни пациента, которые он потом подтверждает или опровергает.

Специалист указал, что на первичный осмотр должно уходить не более 10-15 минут, затем происходит уточнение диагноза и углубленная диагностика. Он отметил, что врач не может решить проблему пациента самостоятельно — для этого нужна совместная работа.

Ранее Островский рассказал, что отказ россиян от вакцинации против коронавируса приведет к его дальнейшему распространению и мутациям, что негативно скажется на системе здравоохранения. По его словам, несмотря на добровольность вакцинации, граждане должны осознавать влияние решения на будущее общества.