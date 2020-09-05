Врач объяснил способность человека быстро забывать плохое

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов объяснил способность человека быстро забывать плохие воспоминания в беседе с радио Sputnik.

Как пояснил Гайфутдинов, негативные воспоминания остаются в памяти, однако доступ к ним ограничен. «Если мы будем постоянно в негативе и переживаниях, то это никак не продлит жизнь и не сделает нас успешными», — сказал он, добавив, что в моменты негативных переживаний человек очень уязвим.

Специалист отметил, что вспомнить все случившееся можно, если постараться. По его словам, для этого существуют специальные практики в судебной медицине. «Человек может вспомнить детали, подробности, ощущения зрительные и слуховые, а также все телесные ощущения. Это все четко фиксируется в голове», — заключил Гайфутдинов.