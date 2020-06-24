Россиян предупредили об опасности загара в парках

Принимать солнечные ванны в парках может быть опасно. Прежде всего, речь идет о клещах и химических веществах, которыми обрабатывают газоны. Об этом в интервью с радио Sputnik рассказал энтомолог и доктор биологических наук Анатолий Захаров.

«Клещи переносят много опасных, серьезных заболеваний, вроде энцефалита. А если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то это тоже может быть опасно, потому что сам по себе химикат (...) опасен для человека», — предупредил россиян эксперт. Если позагорать в парке все-таки очень хочется, то лучше поставить на траву шезлонг или кресло, посоветовал Захаров.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова заявила, что загар может привести к плачевным последствиям для кожи. Например, у людей, страдающих фотодерматитом, от прямых солнечных лучей могут появиться волдыри. Кроме того, нельзя совмещать прием антибиотиков и загар. В таком случае кожа будет сильно облазить.

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